Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité populaire du district de Cai Be de la province de Tien Giang (Sud) a récemment signé un consensus de coopération avec la société LDL Corporation et la société sud-coréenne Hyundai Agro dans la culture et l’exportation de mangues Hoa Loc vers le marché sud-coréen.



Aux termes de ce consensus, les sociétés LDL Corporation et Hyundai Agro soutiendront des paysans locaux dans l’utilisation d'engrais, la mise en place de techniques et technologies de culture et de préservation après récolte,... afin de répondre aux exigences d'exportation.



Toutes les mangues Hoa Loc récoltées dans la zone seront exclusivement couvertes par ces deux sociétés.

La province de Tien Giang compte actuellement plus de 1.000 hectares de manguiers Hoa Loc aux normes VietGap et Global Gap, majoritairement dans le district de Cai Be. Il s’agit du fruit le plus rentable parmi les 11 types de fruits majeurs de la province.

Actuellement, la mangue Hoa Loc de la province de Tien Giang est bien exportée au Japon. -CPV/VNA