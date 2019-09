Photo de famille du Premier ministre japonais Shinzo Abe et des dirigeants africains lors de la TICAD 7, le 30 août à Yokohama. Photo: Xinhua



Tokyo (VNA) – Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Cuong a participé à la 7e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 7) qui a eu lieu du 27 au 30 août dans la ville japonaise de Yokohama.

Il s’agissait de la cinquième fois que le Vietnam était invité à cette conférence depuis 2003.

Au cours de cette conférence, la délégation vietnamienne a exprimé le souhait de partager avec l’Afrique ses expériences de développement dans plusieurs domaines, notamment celles liées à la coopération tripartite et à la participation du secteur privé au secteur de l’agriculture.

La TICAD 7 a attiré la participation de plus de 4.500 participants incluant chefs d’Etat et de gouvernement de plusieurs pays africains, du Japon, des pays partenaires et invités, ainsi que des représentants d’organisations internationales et régionales, du secteur privé et de la société civile.

Ayant pour thème "Faire progresser le développement de l'Afrique à travers les hommes, la technologie et l'innovation", la conférence de trois jours s’est focalisé sur trois piliers principaux, notamment l’accélération de la transition économique et l’amélioration du climat des affaires en Afrique par l'innovation et la participation du secteur privé ; la consolidation d’une société durable et résiliente ; le renforcement de la paix et de la stabilité.

Lors de cette conférence, les dirigeants africains se sont engagés à réaliser l’initiative "Faire taire les armes" en Afrique en 2020. Ils ont estimé que l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) avec 54 pays membres, le plus grand espace d'échange commercial au monde en termes de nombre de pays participants, était une nouvelle motivation pour l’intégration continentale.

De nombreuses organisations internationales et le secteur privé ont prévu que l’Afrique connaîtrait une croissance de 6% par an dans la prochaine décennie et que le PIB total du continent pourrait atteindre environ 2.600 milliards de dollars en 2020

Les participants de la TICAD 7 ont adopté la Déclaration de Yokohama et promulgué le Plan d’action de Yokohama 2019 pour la mise en œuvre de la Déclaration de la TICAD 7.

En marge de la TICAD 7, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Cuong a eu des rencontres avec le ministre camerounais des relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, et le directeur du centre de développement de l’OCDE, Mario Pezzini, pour discuter des orientations futures des relations bilatérales.

En outre, le vice-ministre vietnamien a rencontré plusieurs responsables japonais, dont Nikai Toshihiro, secrétaire général du Parti libéral-démocrate du Japon, également président de l'Alliance parlementaire d'amitié entre le Japon et le Vietnam (JVPA) ; Suzuki Norikazu, vice-ministre parlementaire pour les affaires étrangères du Japon ; Kuroiwa Yuji, gouverneur de la préfecture de Kanagawa, pour débattre des questions liées aux relations vietnamo-japonaises, ainsi qu’aux liens entre Kanagawa et des localités vietnamiennes. -VNA