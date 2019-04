Panorama du colloque. Photo: VNA



Binh Dinh (VNA) - Un colloque scientifique sur certains problèmes des technologies de l'information (TI) ayant pour thème "Connecter les entreprises dans la formation, la recherche et l'application" a eu lieu samedi matin à l'Université de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).

Il a vu la présence d'une cinquantaine de scientifiques et de chercheurs venus de l'Institut japonais supérieur de Science et Technologie ( JAIST), de l'Université de la Colombie-Britannique, de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam, de l'Université des sciences et des technologies de Da Nang, ect. En outre, des représentants de grands groupes tels que FPT Software, TMA Solution, Pyramid SoftWare & Consulting, Vingroup, y ont participé.

Ce colloque a abordé plusieurs sujets importants sur les technologies et la vision dans la 4e révolution industrielle, les expériences dans la formation des ressources humaines des TI de haute qualité, le cadre de l'e-gouvernement sur la plateforme de l'informatique en nuage, etc.

Le Thi Kim Nga, directrice adjointe de l'Institut de recherche en sciences et technologies appliquées de l'Université de Quy Nhon a souligné la nécessité de la formation des ressources humaines de haute qualité au service de la 4e révolution industrielle.

En marge du colloque, une table ronde sur la formation des ressources humaines en technologie de l'information a été organisée, afin de répondre aux besoins des entreprises à l'ère de la 4e révolution industrielle. -VNA