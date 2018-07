VNPT, un des 5 plus grandes entreprises dans le secteur des TI du Vietnam. Photo : baoquocte.vn.

Hanoi (VNA) - Vietnam Report a coopéré avec ses partenaires pour annoncer le Top 5 des entreprises technologiques prestigieuses au Vietnam en 2018.



Les 5 entreprises honorées sont le groupe des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel), le groupe FPT (FPT Corp), le groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT), le groupe des technologies CMC (CMC Corp) et la société par actions VNG.



Ces entreprises jouent un rôle central en aidant l'économie vietnamienne à profiter des opportunités de la révolution industrielle 4.0. Elles ont investi dans la recherche et l'application des cinq technologies de base de la révolution industrielle 4.0, à savoir IoT, Big Data, IA (intelligence artificielle), Cloud Computing (informatique en nuage) et Blockchain (chaîne de blocs). -NDEL/VNA