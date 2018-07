Signature d'un accord de coopération entre le groupe FPT et l’américaine Intellinet Consulting. Photo: dautu

Hanoi (VNA) - Le groupe vietnamien FPT a récemment signé un accord de coopération avec l’américaine Intellinet Consulting, l’une des sociétés américaines de conseil en stratégie des technologies de l'information et de la communication (TIC) ayant la croissance la plus élevée aux Etats-Unis.



Selon ce document, pour acquérir 90% du capital d’Intellinet Consulting, FPT devra débourser 30 millions de dollars en espèces et le reste du paiement dépendra de la performance d'Intellinet au cours de ces trois prochaines années. Si cette unité américaine atteint une bonne performance, le reste du paiement devrait s’élever à 10 - 20 millions de dollars.



Au final, la valeur totale de cette opération est estimée à 40 – 50 millions de dollars, a fait savoir Nguyên Thê Phuong, directeur général adjoint du groupe FPT.



Selon le président du FPT Truong Gia Binh, en accompagnant les entreprises mondiales dans le contexte de 4e révolution industrielle, nous avons pu réaliser la forte demande mondiale en conseil en stratégie des technologies de l'information et de la communication. L’acquisition de 90% du capital d’Intellinet Consulting permettra à FPT d’élargir ses activités sur non seulement le marché américain mais aussi d’autres marchés du monde. Cela contribuera à élever le statut du Vietnam sur la scène technologique mondiale.



Fondé en 1993 à Atlanta, Intellinet est l'une des sociétés de conseil en stratégie des technologies de l'information et de la communication ayant connu la croissance du chiffre d’affaires la plus élevée aux Etats-Unis pendant la période 2013 – 2016. Elle a affiché un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars en 2017.



Leader du Vietnam dans le secteur des technologies de l’information, FPT a exporté, en 2017, pour 50 millions de dollars de produits et services vers les Etats-Unis, en croissance de 17% par rapport à 2016. -CPV/VNA