Le "Voyager of the Seas" sur le sol vietnamien. Photo : Saigontourist/CVN

Thua Thiên-Huê (VNA) - Le voyagiste Saigontourist a accueilli le 23 août les 4.000 croisiéristes venus d’Australie, des États-Unis et de Chine à bord du Voyager of the Seas, amarré au port de Chân Mây.



À près leur arrivée au port de Chân Mây, province de Thua Thiên-Huê (Centre), à 07h00, le 23 août, les 4.000 croisiéristes australiens, américains et chinois à bord du paque bot Voyager of the Seas ont visité Dà Nang en cyclo ainsi que la pagode Linh Ung et la plage de My Khê. Ils ont exploré également l’ancienne capitale de Huê, le sanctuaire Cham de My Son. Dans le vieux quartier de Hôi An, ils ont découvert la cuisine locale en participant à un programme de formation à la cuisine vietnamienne.



Le même jour, à 17h00, le Voyager of the Seas a quitté le port de Chân Mây, mettant fin à son escale au Vietnam.



Un grand nombre de voyageurs



Depuis le début de l’année, le voyagiste Saigontourist a servi un total de 59.663 croisiéristes internationaux, venus principalement du Royaume-Uni, de France, des États-Unis, d’Allemagne, de Singapour, de Chine, à bord de grands paquebots comme Celebrity Millenium, Voyager of the Seas, World Dream, Genting Dream et enfin Ms. Europe.



Cette agence de voyage a fourni différents services pour des escales à Dà Nang, Hôi An, My Son et Huê (Centre). -CVN/VNA