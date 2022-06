Photo: VNA

Thua Thiên-Huê (VNA) - Le Centre de conservation des monuments de Huê a célébré le 10 juin son 40e anniversaire de fondation, marquant un jalon important du processus de restauration et développement des valeurs des patrimoines culturels matériels et immatériels de la dynastie des Nguyên.

S'exprimant lors de la cérémonie, Tran Dinh Thanh, directeur adjoint du Département du patrimoine culturel du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que le Centre était considéré comme une unité exemplaire dans la conservation et la restauration des reliques au Vietnam.

La ville de Huê, province de Thua Thiên-Huê (Centre) – « une destination aux cinq patrimoines », est une marque connue du tourisme vietnamien et également un premier choix de nombreux visiteurs, vietnamiens comme étrangers, a-t-il souligné.

Tran Dinh Thanh a demandé au Centre de continuer à diversifier les services à offrir au complexe des monuments de Huê, à restaurer des reliques et à renforcer l’application des technologies numériques dans la promotion des valeurs de l’ancienne citadelle de Huê pour en faire une destination attrayante pour un plus grand nombre de touristes.

Le directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, Hoang Viet Trung, pour sa part, a déclaré que les patrimoines culturels de Huê avaient échappé au statut de besoin de sauvegarde urgente et retrouvaient progressivement leur physionomie d'origine.

Le travail de conservation des patrimoines de Huê a passé à la période de développement stable et durable, a-t-il ajouté.

Huê compte à ce jour cinq patrimoines reconnus par l'UNESCO, à savoir : l’ensemble de ses monuments (inscrit au patrimoine culturel mondial en 1993), le « nha nhac » (musique de cour vietnamienne, inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité), les « môc ban » (tablettes en bois) et « châu ban » de la dynastie des Nguyên, ainsi que la littérature gravée sur l'architecture royale de Huê (inscrites au Registre Mémoire du monde).

Au cours des quatre dernières décennies, des centaines d'œuvres du système des monuments de Huê ont été préservées et restaurées.

Le Centre a établi des liens de coopération avec plus de 30 organisations internationales et des dizaines d'instituts, d'universités et de secteurs du Vietnam pour mener à bien des études, la conservation du patrimoine et des échanges culturels.

Le Centre a reçu de nombreuses distinctions honorifiques dont l’Ordre de l'indépendance de troisième classe (en 2006), l’Ordre de l'indépendance de première classe (en 2017) et des satisfecit du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

A cette occasion, le Comité populaire de la province de Thua Thiên-Huê a décerné des certificats de mérite aux collectifs et individus ayant eu de grandes contributions aux activités de préservation et de promotion des valeurs des patrimoines culturelles de Huê.

Huê était la capitale impériale du Vietnam entre 1802 et 1945. L’ensemble de ses monuments a été inscrit au patrimoine culturel mondial par l’UNESCO en 1993.

La ville de Hue est un haut lieu du tourisme vietnamien. Son architecture authentique séduit les touristes. Une beauté toute poétique se dégage de ses monuments impériaux. Ses habitants, les Huéens, sont réputés pour leur grande hospitalité.

La citadelle impériale est une visite à ne surtout pas manquer. Construite au bord de la rivière des Parfums entre 1805 et 1832, la citadelle est cernée de larges douves qui délimitent un carré sur un périmètre de plus de 10 km, et entourée de murs de 6 m de haut sur environ 2,5 km. A l’intérieur de ce périmètre se trouvent la cité impériale et la cité pourpre interdite. La cité impériale se compose d’une centaine d’édifices qui étaient les sièges des organes suprêmes de la monarchie et des sanctuaires dédiés aux rois. La cité pourpre interdite était réservée exclusivement à la famille royale et aux concubines. Seuls les eunuques pouvaient y entrer. La citadelle impériale a été dessinée en s’inspirant de la philosophie orientale et de la tradition vietnamienne. L’ensemble des structures a été bâti autour d’un axe principal. La citadelle a quatre portes principales dont la porte du midi (Ngo Mon) qui était exclusivement réservée à l’empereur.

Aujourd’hui, l’ancienne cite impériale de Huê est aussi réputée pour son festival biennal qui attire les artistes vietnamiens et internationaux. Architecture authentique, paysages romanesques, gastronomie sublime, la ville de Huê vaut vraiment le détour !.-VNA