Thua Thien-Hue (VNA) – La province de Thua Thien-Hue (Centre) est déjà prête à accueillir les touristes lors des prochains jours fériés de la Fête nationale (2 septembre).



Les visiteurs qui se rendront à la ville de Hue pendant les prochains jours fériés pourront voyager avec des bus à deux étages, un nouveau service lancé pour la première fois à Thua Thien-Hue. Les circuits en autobus à deux étages seront disponibles à partir du 1er septembre.



Le Festival d'automne dans le cadre du Festival de Hue 2022 se déroulera également à l'occasion de la Fête nationale, avec de nombreuses activités dont une exposition de lanternes prévue du 3 au 8 septembre.



De son côté, le Centre de conservation des monuments de Hue compte organiser des programmes artistiques et plusieurs autres activités à cette occasion pour attirer des visiteurs.



Au cours des huit premiers mois, le nombre d’arrivées touristiques à Thua Thien-Hue est estimé à près de 1,34 million, dont les Vietnamiens représentant 94,6%. Le chiffre d’affaires du tourisme est d’environ 2.857 milliards de dongs.



Le Service provincial du Tourisme renforce la présentation et la publicité sur les fêtes et événements prévus du 1er au 8 septembre pour inviter les visiteurs à rester à Hue jusqu’aux derniers jours des vacances et même après la Fête nationale, a déclaré son directeur, Nguyen Van Phuc.

Le Festival de Huê 2022 est organisé dans le sens de quatre saisons festives, selon le Comité populaire de la province de Thua Thiên–Huê.Après les fêtes de printemps et d’été, la fête de l’automne se tient de juillet à septembre, avec des spectacles de musique, un festival de hip-hop, un festival scientifique, une course de bateaux traditionnels sur la rivière des Parfums, une fête des lanternes, une fête de la danse de la licorne...La fête de l’hiver aura lieu vers la fin d’année avec un festival de chant Bolero, un festival international du cirque, un festival de chant de Hue, une Semaine du tourisme de santé de style huéen, et le programme de compte à rebours pour accueillir la Nouvelle Année.Huê était la capitale impériale du Vietnam entre 1802 et 1945. L’ensemble de ses monuments a été inscrit au patrimoine culturel mondial par l’UNESCO en 1993.La ville de Hue est un haut lieu du tourisme vietnamien. Son architecture authentique séduit les touristes. Une beauté toute poétique se dégage de ses monuments impériaux. Ses habitants, les Huéens, sont réputés pour leur grande hospitalité.La citadelle impériale est une visite à ne surtout pas manquer. Construite au bord de la rivière des Parfums entre 1805 et 1832, la citadelle est cernée de larges douves qui délimitent un carré sur un périmètre de plus de 10 km, et entourée de murs de 6 m de haut sur environ 2,5 km. A l’intérieur de ce périmètre se trouvent la cité impériale et la cité pourpre interdite. La cité impériale se compose d’une centaine d’édifices qui étaient les sièges des organes suprêmes de la monarchie et des sanctuaires dédiés aux rois. La cité pourpre interdite était réservée exclusivement à la famille royale et aux concubines. Seuls les eunuques pouvaient y entrer. La citadelle impériale a été dessinée en s’inspirant de la philosophie orientale et de la tradition vietnamienne. L’ensemble des structures a été bâti autour d’un axe principal. La citadelle a quatre portes principales dont la porte du midi (Ngo Mon) qui était exclusivement réservée à l’empereur.Aujourd’hui, l’ancienne cite impériale de Huê est aussi réputée pour son festival biennal qui attire les artistes vietnamiens et internationaux. Architecture authentique, paysages romanesques, gastronomie sublime, la ville de Huê vaut vraiment le détour !.Huê compte à ce jour cinq patrimoines reconnus par l'UNESCO, à savoir: l’ensemble de ses monuments (inscrit au patrimoine culturel mondial en 1993), le «nha nhac» (musique de cour vietnamienne, inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité), les «môc ban» (tablettes en bois) et «châu ban» de la dynastie des Nguyên, ainsi que la littérature gravée sur l'architecture royale de Huê (inscrites au Registre Mémoire du monde).-VNA