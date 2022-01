Thua Thiên-Huê (VNA) - Un espace virtuel présentant les destinations touristiques de la province de Thua Thiên-Huê (Centre) a été lancé le 20 janvier, visant à optimiser la transformation numérique pour stimuler la relance touristique et encourager les activités de voyage dans la nouvelle normalité.

Cérémonie de lancement de l’espace touristique virtuel de Thua Thiên-Huê. Photo : VNA

Selon le directeur du Département provincial du tourisme, Trân Huu Thuy Giang, il s’agit d’une nouvelle étape pour la province pour rattraper la quatrième révolution industrielle et s’associer à l’Union internationale des télécommunications (UIT) pour promouvoir ses produits, services et destinations touristiques auprès des touristes étrangers, tout en contribuant à aider les entreprises vietnamiennes à rechercher des partenariats avec des entreprises de télécommunications et de technologies de l’information de premier plan.Il a déclaré que la province espère organiser chaque année l’espace touristique virtuel, offrant une chance aux localités de la province et aux agences de voyages locales de se connecter avec leurs clients.Les visiteurs peuvent accéder à l’espace touristique virtuel Thua Thiên-Huê sur les sites Web http://khonggianao.huetourism.gov.vn et http://khonggianao.visithue.vn pour admirer des images des destinations, des festivals et des spécialités ainsi que des activités touristiques de la province en format 3D.Le département et son partenaire technologique Vietsoftpro JSC ont aidé les agences de voyage à s’inscrire pour rejoindre l’espace touristique virtuel et interagir avec les clients. Jusqu’à présent, plus de 90 localités et entreprises se sont inscrites pour participer à l’espace.Hoàng Quôc Viêt, président de Vietsoftpro, a déclaré que sa compagnie continuerait à développer l’espace en une plate-forme touristique permettant aux visiteurs de réserver des tours et des hôtels pour leurs voyages.Toujours le 20 janvier, le Département provincial du tourisme a tenu une conférence pour déployer ses tâches pour 2022.Thua Thiên-Huê est mondialement connue pour l’ensemble de monuments de Huê, inscrit en 1993 sur la Liste du patrimoine mondiale. Établie comme capitale du Vietnam unifié en 1802, la ville de Huê a été non seulement le centre politique mais aussi le centre culturel et religieux sous la dynastie Nguyên, jusqu’en 1945. – VNA