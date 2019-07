La plage de Lang Cô. Photo: VNA



Thua Thiên Huê (VNA) – Bénéficiant de plus de 128 km de côtes et du plus grand réseau de lagons d’Asie du Sud-Est, qui couvre 22.000 hectares, la province centrale de Thua Thiên-Huê exploite au maximum ses atouts naturels pour développer le tourisme maritime.

Le complexe touristique de Côn Son, situé dans la commune de Phu Thuân, district de Phu Vang, a obtenu ce mois-ci une licence des autorités provinciales. Le projet, haut de gamme, de 42 hectares, représente un investissement total de 1.010 milliards de dôngs (43,4 millions de dollars). Il devrait être opérationnel en mars 2023.

Il est capable d’accueillir jusqu'à 15.000 touristes par jour. Outre l'hébergement, le complexe propose une large gamme de services. Il espère également offrir aux visiteurs une plus grande expérience de la culture locale et de la vie quotidienne des pêcheurs.

Peu de temps auparavant, Thua Thiên-Huê avait approuvé un complexe d'écotourisme de 134 hectares dans la commune de Hai Duong, chef-lieu de Huong Tra, près de la lagune de Tam Giang, qui coûtera plus de 2.100 milliards de dôngs (près de 87 millions de dollars).

Cette province appelle également des investissements dans un projet similaire dans la commune de Lôc Diên, district de Phu Lôc, afin d'exploiter la beauté de la lagune de Câu Hai.

En 2018, la province a autorisé la société singapourienne Banyan Tree Holdings à augmenter son investissement total dans la station intégrée de Laguna Lang Cô à 2 milliards de dollars, dans le but de construire près de 1.000 nouvelles chambres d'hôtel (de 2.180 à 3.178) et 1.073 villas supplémentaires (de 1.180 à 2.253). Environ 250 millions de dollars de ce capital ajouté sont investis dans un complexe de casino de 2,64 hectares destiné aux étrangers.

Le complexe touristique Laguna Lang Cô. baothuathienhue.vn



Située près de la baie de Lang Cô, la première phase du projet Laguna Lang Cô comprend l’hôtel Angsana Lang Cô avec 229 chambres et les Banyan Tree Residences avec 57 villas et un terrain de golf 18 trous, avec un capital initial de près de 300 millions de dollars.

À environ 17 km de la Laguna Lang Cô, le site touristique international de Minh Viên est en cours de finalisation. Il offrira 200 à 300 chambres une fois que la première phase du projet sera achevée à la fin de cette année.

Le site touristique de Lang Cô compte actuellement six complexes de villégiature, 45 hôtels et motels, offrant environ 1.200 chambres et 1.800 lits. Il a connu une croissance annuelle de plus de 25% des touristes et de 20% des recettes touristiques. Le nombre de visiteurs à Lang Cô a représenté environ 16% du nombre total des touristes dans la province. L'année dernière, il a accueilli plus de 1,3 million de vacanciers, réalisé environ 1.400 milliards de dôngs (60,2 millions de dollars) de recettes.

Thua Thiên-Huê compte développer le tourisme maritime en mettant l’accent sur la zone de Lang Cô - Chân Mây et la lagune de Tam Giang - Câu Hai d’ici 2020.

Jusqu’en 2025, la zone touristique de Lang Cô - Canh Duong devrait accueillir plus de 1,5 million de visiteurs, dont environ 600.000 étrangers.

En 2018, Thua Thiên-Huê a attiré 4,25 millions de touristes dont 1,95 million d’étrangers, soit une croissance respective de 11,8% et de 30% sur un an. Le chiffre d’affaires du secteur a atteint 4.400 milliards de dôngs (plus de 190 millions de dollars) (+25%).

Cette année, le secteur provincial du tourisme vise entre 4,5 à 4,7 millions de touristes, soit une hausse annuelle d’environ 8%, et 4.700 à 4.900 milliards de dôngs de recettes (+10%). -VNA