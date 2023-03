Thua Thiên-Huê (VNA) – Le président du Comité populaire de la province de Thua Thiên-Huê, Nguyen Van Phuong, a reçu le 8 mars Wiraka Moodhitaporn, consule générale de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville, à l’occasion de sa visite de travail dans cette localité.

Lors de la rencontre entre le président du Comité populaire provincial de Thua Thiên Huê, Nguyen Van Phuong, et Wiraka Moodhitaporn, consule générale de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville. Photo: thuathienhue.gov.vn

Wiraka Moodhitaporn a hautement apprécié les succès de la coopération entre Thua Thiên-Huê et les localités thaïlandaises au cours des dernières années.Se situant toutes sur le Corridor économique Est-Ouest, les provinces du Nord-Est de la Thaïlande et de Thua Thiên-Huê présentent de nombreuses similitudes, a-t-elledéclaré en soulignant qu’il s’agissait de conditions favorables pour que les deux parties approfondissent leur amitié et leur coopération dans de nombreux domaines, notamment le commerce, le tourisme, l’éducation et la formation.Elle a remercié les autorités de Thua Thiên-Huê d’avoir accordé leur attention et avoir créé de conditions favorables pour que les entreprises thaïlandaises se développent au cours des dernières années sur leur sol.La diplomate a dit espérer que les autorités provinciales continueraient de mettre en œuvre des politiques de soutien afin d’attirer davantage d’investisseurs étrangers, dont les entreprises thaïlandaises.Nguyen Van Phuong a, quant à lui, affirmé que Thua Thiên-Huê souhaitait continuer à élargir sa coopération avec la Thaïlande dans de nombreux domaines, améliorer l’efficacité de ses relations avec les localités thaïlandaises avec qui elle avait signé un protocole d’accord de coopération et développer ses relations avec les localités situées dans la région du Nord-Est de la Thaïlande.Il a dit espérer que de Thua Thiên-Huê et les localités thaïlandaises continueraient de renforcer leur coopération dans l’investissement, le commerce et le tourisme et promouvront le maintien du vol charter Huê-Bangkok-Huê.Thua Thiên-Huê souhaite entretenir et resserrer les relations existantes dans le domaine de l’éducation avec ses partenaires thaïlandais, afin de faciliter les échanges d’étudiants et d’enseignants et d’envoyer ses étudiants dans les écoles thaïlandaises.Les deux parties ont convenu de faciliter la reprise des visites et de la collaboration dans les domaines de l’économie, du commerce, de la promotion des investissements, du tourisme, des échanges culturels, de l’éducation et des échanges entre les peuples entre les localités thaïllandaises et de Thua Thiên-Huê jumelées. – NDEL/VNA