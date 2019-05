La Cité impériale de Hue. Photo : internet

Thua Thien-Hue (VNA) - Au cours des cinq premiers mois de l’année, la province de Thua Thien-Hue (Centre) a accueilli 2,11 million de touristes, dont plus d’un million d’étrangers, soit une hausse de 14,46% sur un an. Les recettes du tourisme ont atteint 1.935 milliards de dôngs (plus de 82 millions de dollars).

Les Sud-Coréens sont arrivés en tête des touristes étrangers à Thua Thien-Hue, avec 29% du total, suivis de ceux de France, de Thaïlande, du Royaume-Uni et d’Allemagne.

Selon le Service touristique provincial, la forte croissance du nombre de touristes est due à l’organisation de nombreux événements culturels et touristiques au début de l’année, notamment le 8e Festival des Métiers traditionnels de Hue, la Fête « Lang Cô, belle baie du monde 2019 » et le Festival culturel, sportif et touristique des ethnies minoritaires des provinces frontalières Vietnam-Laos.

Le Comité populaire provincial a signé des accords de coopération stratégique avec la société Vietravel et le groupe FLC afin de mettre en œuvre de nombreux projets d’investissement pour créer des produits touristiques attrayants.

Le tourisme est défini comme un secteur économique clé de Thua Thien-Hue cette année. L'objectif est d'accueillir de 4,5 à 4,7 millions de touristes, soit une hausse d’environ 8% sur un an. Le nombre de touristes étrangers devront réprésenter de 40 à 45%. Le chiffre d'affaires du tourisme devra atteindre 4.700-4.900 milliards de dongs. –VNA