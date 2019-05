Hanoi, 26 mai (VNA) - Selon le département général des douanes, les exportations nationales de thé en avril ont atteint 9.400 tonnes pour 15,9 millions de dollars, portant la valeur total en 4 mois 36.000 tonnes et 62,6 millions, soit une hausse respectivement de 3,4% et 15,1% en glissement annuel.





Plus de 60 millions de dollars d’exportations de thé en 4 mois.



Le prix moyen à l'exportation du thé en avril s’est élevé à 1.699,8 dollars/tonne, +5,4% sur un an ; et celui au cours des 4 premiers mois de 2019 a atteint 1.737 dollars/tonne, + 11,3%.



Au cours des quatre premiers mois de 2019, les produits à base de thé exportés vers le Pakistan ont fortement augmenté tant en quantité qu'en valeur par rapport à la même période en 2018. La part des exportations de thé sur ce marché a augmenté de 10,2% sur un an. Vient ensuite le marché taïwanais avec 10.600 tonnes, pour une valeur de 20,9 millions de dollars, +10% en volume et +14,4% en valeur.



Concernant le marché chinois, malgré une baisse en volume entre janvier et avril, le chiffre d’affaires à l’export a atteint 7 millions de dollars, +94% par rapport à la même période en 2018, et ce grâce à un prix moyen à l'exportation en forte hausse. - CPV/VNA