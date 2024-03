Hanoi (VNA) - "The Interpreter" de l’Institut Lowy de Sydney, un groupe de réflexion australien, a publié deux articles évaluant les relations Vietnam-Australie ainsi que le potentiel économique du Vietnam au sein de l’ASEAN, à l’occasion du Sommet commémoratif ASEAN-Australie.

Photo d'illustration: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse participeront au Sommet spécial ASEAN-Australie commémorant le 50e anniversaire des relations de dialogue ASEAN-Australie, du 5 au 9 mars, en Australie, sur l’invitation du Premier ministre australien Anthony Albanese.Dans son article intitulé "Que attendre du Sommet ASEAN-Australie" (What to watch at the ASEAN-Australia Summit), Susannah Patton a fait savoir que ce sommet sera la plus grande réunion internationale que l’Australie ait accueillie depuis le premier Sommet spécial ASEAN-Australie en 2018."La plupart des dirigeants de l’ASEAN se rendront en Australie pour la première fois, du moins pendant leur mandat. Cela signifie que l’accent sera mis sur l’établissement de relations", selon l’auteure.Le Premier ministre Pham Minh Chinh fait partie des dirigeants de l’ASEAN qui se rendront en Australie pour la première fois depuis son entrée en fonction et aura des réunions séparées avec le dirigeant australien."Le gouvernement du Premier ministre Anthony Albanese s’est attaché à renforcer les relations économiques entre l’Australie et l’Asie du Sud-Est. Le Sommet comprendra un forum des PDG et des séances d’information pour aider les petites et moyennes entreprises australiennes à faire des affaires en Asie du Sud-Est", a-t-elle fait savoir.Dans un deuxième article, intitulé "Les parties d’un ensemble : comprendre les économies de l’Asie du Sud-Est" (The parts within the whole: Understanding Southeast Asia’s economies), The Interpreter a souligné la résilience de l’économie vietnamienne après la pandémie de Covid-19."Les conditions mondiales turbulentes résultant de la pandémie ont mis en lumière les différences économiques au sein de l’ASEAN. Singapour, en tant que cité-État, est la plus exposée au commerce mondial. À mesure que l’économie mondiale a ralenti, Singapour a également ralenti : la croissance est tombée à seulement 1,1 % en 2023", a-t-il écrit."À l’inverse, le Vietnam, qui est le deuxième pays le plus exposé au commerce, a été plus immunisé", a-t-il noté, évoquant notamment sa vaste base manufacturière, sa production à faible coût et son attractivité touristique qui expliquent en partie un taux de croissance vietnamienne de 5,1% en 2023. – VNA