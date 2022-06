Hanoï (VNA) – Cinq universités du Vietnam figurent dans le classement des Universités de l’Asie 2022 du magazine Times Higher Education (THE d’Asie).

Selon le classement THE d’Asie 2022, l'Université Ton Duc Thang est la mieux placée des universités vietnamiennes, se classant au 73e rang. L’Université Duy Tân est en 91e place.

L'Université des sciences et des technologies de Hanoï.

L’Université nationale de Hanoï est placée dans le groupe des 301-350, l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville dans celui des 401-500, et l'Université des sciences et des technologies de Hanoï dans celui des 601-800.

Le classement a évalu 616 établissements de 30 pays et territoires asiatiques cette année. En 2021, le nombre d'établissements était de 551.

Les universités ont été classées par performance dans cinq domaines : enseignement (environnement d'apprentissage) ; recherche (volume, revenu et réputation); citations (influence de la recherche); perspective internationale (personnel, étudiants et recherche); et revenu de l'industrie (transfert de connaissances).

Les cinq meilleures universités du classement des universités asiatiques 2022 de THE comprennent l’Université Tsinghua (Chine), l’Université de Pékin (Chine), l’Université nationale de Singapour, l’Université de Hong Kong (Chine) et l’Université de technologie de Nanyang (Singapour). –VNA