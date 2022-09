Un coin de l’île de Thanh Lân à Quang Ninh (Nord). Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Quand on évoque la province de Quang Ninh, on pense souvent à la baie de Ha Long. Mais rares sont ceux qui connaissent Thanh Lân, une île paisible au cœur de l’archipel de Cô Tô. Les touristes peuvent y découvrir les plages de Ba Châu, de Hai Quân et d’autres sites.



De l’île de Cô Tô Lon, il faut environ 20 à 30 minutes en barque pour atteindre la commune insulaire de Thanh Lân, province de Quang Ninh (Nord). Située au nord-est de cet archipel, Thanh Lân a une superficie d’environ 18 km2, avec une population clairsemée. Cette commune offre des conditions naturelles favorables avec des forêts vierges, des montagnes et de belles plages encore intactes et non polluées.



Contrairement au bruit et à l’agitation de l’île de Cô Tô Lon, Thanh Lân est très paisible. Elle accueille les visiteurs en été avec un temps clair et calme, une mer bleue et un soleil doré, un véritable havre de paix !



La première destination, c’est la plus grande usine de transformation de méduses de Cô Tô, l’atelier de Mai Công Dàm dans le village 1. Les touristes peuvent visiter des dizaines de bassins de trempage de méduses.



Une beauté immaculée



Pour la prochaine destination, suivez les routes bordées d’arbres pour découvrir ses célèbres plages poétiques, magnifiques et des roches sédimentaires millénaires.

L’eau limpide de la plage de Ba Châu. Photo : CVN





À environ 3-4 km du centre de la commune, la plage de Ba Châu, d’une longueur d’environ un kilomètre, est recouverte de sable blanc et l’eau y est limpide. Elle est bordée d’affleurements rocheux aux formes uniques recouverts d’une forêt vierge.



Outre la baignade, les voyageurs peuvent y pratiquer différents sports tels que beach-soccer ou beach-volley. Le matin, il est possible de se balader sur les sentiers côtiers afin de respirer l’air pur de la mer. Dans l’après-midi, ils enfourchent un tandem pour se promener le long de la plage.



En quittant Ba Châu, les visiteurs se rendent à la plage de Hai Quân, à environ 10 km du centre de Thanh Lân. D’une longueur d’environ 1,5 km, elle est à la fois calme et sauvage. C’est l’endroit idéal pour contempler le coucher de soleil.



Thanh Lân offre un espace calme, loin de toute agitation, et garantit un moment inoubliable. Avec les paysages charmants, les touristes s’immergent dans la vie quotidienne des habitants locaux, toujours très sympathiques et hospitaliers.



Ils peuvent se promener, découvrir l’église de Thanh Lân, ou conquérir le sommet du Cap Chau qui culmine à 210 m au-dessus du niveau de la mer.



Cette destination est incontournable pour celles et ceux qui souhaitent allier découverte, nature et calme. Si vous avez l’occasion de vous rendre à Quang Ninh, ne manquez surtout pas l’opportunité de découvrir l’île de Thanh Lân et de profiter de ses merveilleux paysages. - CVN/VNA À environ 3-4 km du centre de la commune, la plage de Ba Châu, d’une longueur d’environ un kilomètre, est recouverte de sable blanc et l’eau y est limpide. Elle est bordée d’affleurements rocheux aux formes uniques recouverts d’une forêt vierge.Outre la baignade, les voyageurs peuvent y pratiquer différents sports tels que beach-soccer ou beach-volley. Le matin, il est possible de se balader sur les sentiers côtiers afin de respirer l’air pur de la mer. Dans l’après-midi, ils enfourchent un tandem pour se promener le long de la plage.En quittant Ba Châu, les visiteurs se rendent à la plage de Hai Quân, à environ 10 km du centre de Thanh Lân. D’une longueur d’environ 1,5 km, elle est à la fois calme et sauvage. C’est l’endroit idéal pour contempler le coucher de soleil.Thanh Lân offre un espace calme, loin de toute agitation, et garantit un moment inoubliable. Avec les paysages charmants, les touristes s’immergent dans la vie quotidienne des habitants locaux, toujours très sympathiques et hospitaliers.Ils peuvent se promener, découvrir l’église de Thanh Lân, ou conquérir le sommet du Cap Chau qui culmine à 210 m au-dessus du niveau de la mer.Cette destination est incontournable pour celles et ceux qui souhaitent allier découverte, nature et calme. Si vous avez l’occasion de vous rendre à Quang Ninh, ne manquez surtout pas l’opportunité de découvrir l’île de Thanh Lân et de profiter de ses merveilleux paysages. - CVN/VNA

source