La plage de Sam Son a attiré de nombreux visiteurs pendant les jours fériés du 28 avril au 1er mai. Photo: samson.vn



Thanh Hoa (VNA) - Pendant les quatre jours fériés du 28 avril au 1er mai, les sites touristiques de la province centrale de Thanh Hoa ont attiré de nombreux visiteurs. Concrètement, la province a accueilli 584.000 touristes dont 5.450 étrangers, avec un chiffre d'affaires de plus de 674 milliards de dongs, soit une hausse de 7,9% en glissement annuel.

Les sites préférés étaient la ville de Sam Son, la zone touristique maritime écologique de Hai Tien, la zone touristique maritime Hai Hoa, le site historique de Lam Kinh, la citadelle des Ho - patrimoine culturel mondial-, la cascade de Muon, la source de poissons de Cam Luong.

Ces dernières années, le tourisme de Thanh Hoa a connu un développement robuste avec des indices de développement élevés par rapport au niveau moyen du pays. Ce secteur a contribué une part importante à la croissance du PIB provincial.

Dans le but de faire du tourisme le fer de lance de son économie et de devenir une destination touristique nationale, Thanh Hoa cherche à attirer des investissements dans les infrastructures techniques. Elle a avancé des engagements forts consistant à créer un environnement d’affaires favorable, sécuritaire et efficace. Actuellement, la province recense 40 plans de développement du tourisme adoptés, d'un investissement enregistré de plus de 3.640 milliards de dôngs. -VNA