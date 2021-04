Thanh Hoa (VNA) - Le soir du 10 avril, une fête des fleurs sur le thème «Danse de la mer et des fleurs» a eu lieu au complexe d’écoutourisme FLC Sam Son, province de Thanh Hoa (Centre).

Photo : baoxaydung.com.vn



Le point culminant de la cérémonie d'ouverture est le feu d'artifice tiré à 21h30 depuis le toit du FLC Grand Hotel Samson, marquant officiellement le coup d'envoi de la saison touristique d'été 2021 à Sam Son, Thanh Hoa.La manifestation est considérée comme la plus grande fête des fleurs jamais organisée à Thanh Hoa, avec des routes de fleurs s'étendant sur plus de 1 km sur la rue Ho Xuan Huong et de la porte de FLC Sam Son à la place Dong Tay (Est-Ouest).