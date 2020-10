Thanh Hoa (VNA) – Afin de répondre aux besoins de développement socio-économique, tout d’abord, il faut améliorer et développer les infrastructures de transport. Donc, ces dernières années, la province de Thanh Hoa a investi dans des projets de construction de voies routières ou encore de ponts.

Le réseau de transports à Thanh Hoa continue d’être développé et devient de plus en plus synchrone. Source: CVN

La province de Thanh Hoa a un système varié de transports : routes, chemins de fer, ports et voies aériennes… Grâce à cela, les activités économiques, culturelles et touristiques y sont en plein essor. Les infrastructures de transport variées permettent de créer des échanges et passerelles économiques entre les zones provinciales et interprovinciales.

Concernant le développement du réseau routier, plusieurs projets sont en cours : les routes reliant les districts à l’Ouest de la province ou encore la ligne Hôi Xuân-Ten Tang, le boulevard Nam Sông Ma, la ligne entre l’aéroport de Tho Xuân et la zone économique de Nghi Son, le pont Chiêng Nua ou encore le projet d’élargissement de la route nationale 1A.



Ces dernières années, grâce au développement du système de transports, la vie socio-économique des habitants des onze districts de la province de Thanh Hoa s’est nettement améliorée. Par exemple, la route de 300 km connectant la ville de Thanh Hoa au district de Muong Lat est aujourd’hui en bien meilleur état. Il y a quelques années encore, il fallait consacrer toute une journée pour se rendre au district de Muong Lat.



Toutefois, maintenant, le trajet dure seulement six heures environ. Le réseau de transports continue donc d’être développé et devient de plus en plus synchrone. Les déplacements des populations ainsi que des produits agricoles sont facilités ce qui permet indubitablement d’améliorer les conditions de vie des habitants de la province.



Selon Pham Van Chung, chef de la section de planification dépendant du Département provincial des communications et des transports, dans les temps à venir, la province se concentrera sur le déploiement de projets de pointe de construction du réseau de transport.



En détails, la province mettra en œuvre la construction du pont Câm Vân et se concentrera sur la création de lignes connectant la ville de Thanh Hoa aux centres des districts de Ngoc Lac et Muong Lat plus efficaces. En outre, elle s’efforcera également d’améliorer la qualité et d’élargir certaines routes nationales reliant des régions montagneuses de l’Ouest de la province de Thanh Hoa et la zone économique de Nghi Son ou encore la ville touristique de Sâm Son.



D’après Pham Van Chung, maintenant, en raison du budget de l’État limité, la province doit prendre des décisions éclairées, mener les politiques appropriées afin d’attirer les investissements des entreprises et ainsi rendre les infrastructures plus performantes encore. – CVN/VNA