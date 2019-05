Photo: VNA



Thanh Hoa (VNA) - Le Comité populaire de la province de Thanh Hoa (Centre) a organisé mercredi la cérémonie d'inauguration d'une ligne de transport international de conteneurs et de réception du premier porte-conteneur au port international de Nghi Son, dans cette localité.

Lors de l'événement, le vice-ministre des Communications et des Transports, Le Dinh Tho, a salué la décision du groupe CMA pour l'ouverture de cette ligne de transport et la sélection du port international de Nghi Son pour la construction du terminal de conteneurs.



La ligne créera des conditions favorables pour les affaires des entreprises d'import-export de Thanh Hoa et des provinces voisines, contribuant ainsi que la zone économique (ZE) de Nghi Son, des ZE de Thanh Hoa.



Pour exploiter pleinement le potentiel du port de Nghi Son, Le Dinh Tho a proposé à la société du port international de Nghi Son de moderniser son organisation de production et de transit, et de fournir des services de haute qualité aux clients.



Il a demandé des efforts pour organiser efficacement le service logistique afin de réduire les coûts de transport et de logistique pour les entreprises.



Le ministère des Communications et des Transports collaborera avec les autorités provinciales pour réaliser certains projets clés tels que l'autoroute Nord-Sud (tronçons Ninh Binh - Thanh Hoa et Thanh Hoa - Bai Vot), la deuxième phase du projet de la route nationale 217, etc.



Mis en service en octobre 2017, le port international de Nghi Son comprend quatre quais, neuf grues multi-fonctions et des équipements modernes capables de traiter 9 millions de tonnes de marchandises par an. -VNA