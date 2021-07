Photo d'illustration : truyenhinhthanhhoa.vn

Thanh Hoa (VNA) - Au premier semestre, la province de Thanh Hoa (Centre) a décaissé plus de 5.132 milliards de dongs (222,92 millions de dollars) de fonds d'investissements, ce qui représente 54,4% du plan annuel, soit une augmentation de 9% en variation annuelle. Avec ce résultat, Thanh Hoa se classe 6e dans le classement national, en termes de décaissement des capitaux d’investissement public.

Au cours des six premiers mois de l'année, le Comité provincial du Parti, le Conseil populaire et le Comité populaire provincial se sont concentrés sur la mise en œuvre de nombreuses mesures pour accélérer le décaissement des capitaux d'investissement public.

Des plans de décaissement des capitaux ont été assignés aux projets et programmes de 2021 dès la fin de l'année précédente pour aider les investisseurs à équilibrer leurs besoins financiers et à améliorer leurs performances. Les autorités compétentes ont également réduit de 30 à 50% le temps requis pour remplir les procédures administratives publiques.

La province a également fixé des échéanciers précis pour le décaissement des investissements de chaque type de projet de 2021, tandis que les investisseurs doivent s'engager à respecter les échéanciers. Des examens périodiques ont également été menés pour identifier les projets dont les décaissements d'investissement restaient encore lents afin que les capitaux puissent être retirés pour transférer vers les autres.

De plus, tous les projets clés doivent être placés sous le contrôle de l'un des dirigeants provinciaux. Les comités populaires au niveau du district doivent également s'engager que la libération du terrain pour la mise en œuvre de chaque projet se déroule dans les meilleurs délais.

Grâce à ces efforts drastiques, 106 des 125 investisseurs ont réalisé 50% et plus leur plan de décaissement. Les premières agences dans ce domaine sont le Service provincial des transports (56,5 %), celui de la sécurité publique (93,5 %), le Comité populaire du district de Nong Cong (100 %) et celui du district de Cam Thuy (98,9 %).

Selon Le Minh Nghia, directeur adjoint du Service du plan et de l'investissement de la province de Thanh Hoa, la garantie du décaissement des investissements publics dans le délai fixé est très importante pour le développement socio-économique de la province, d'autant plus que la pandémie de COVID-19 fait des ravages sur l'économie locale. Cela aidera à créer des milliers d'emplois, à stimuler la croissance économique locale et à compenser les pertes économiques pour les secteurs touchés par la pandémie, a-t-il ajouté.

Le Minh Nghia a noté que la croissance du Produit intérieur brut régional (PIB) de 8,66% au premier semestre 2021 ouvrait ainsi la voie à l’achèvement du plan d'investissement public au cours des mois restants.

La province de Thanh Hoa est une des dix villes et provinces recevant depuis des années un nombre le plus élevé des investissements publics (plus de 10.000 milliards de dongs). Cette province figure également dans le top 10 des localités en termes de rythme de décaissement des investissements.

Au début de l’année, le ministre des Finances, Dinh Tien Dung, a appelé à une progression plus rapide des décaissements des investissements publics, affirmant que ceci était un élément fondamental pour accélérer la reprise économique.

Selon l'Office général des statistiques, une augmentation de 1 % des décaissements d'investissements publics fera augmenter le PIB de 0,06 point de pourcentage.

Le taux de décaissement du capital d'investissement public en 2021 devrait atteindre entre 95 et 100% du plan assigné par le Premier ministre, selon le ministère du Plan et de l'Investissement.

Les dernières statistiques publiées par l'Office général des statistiques montrent que l'investissement public total au cours du premier semestre 2021 a atteint 1.170.000 milliards de dongs, soit une augmentation de 7,2% en glissement annuel. -VNA