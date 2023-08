Thanh Hoa (VNA) - La province de Thanh Hoa (Centre) mise sur l’application de la technologie numérique et le développement d’un écosystème de tourisme intelligent dans l’objectif de devenir une destination phare sur la carte touristique du Vietnam.

Touristes au vestige national spécial de Lam Kinh. Photo: truyenhinhthanhhoa.vn



Du vestige national spécial de Lam Kinh, connu comme la deuxième ville impériale de la dynastie des Lê (1428-1527) à la Citadelle de la dynastie Hô du XIVe siècle, patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, accessibles par Internet et équipés d’un guide multimédia bilingue vietnamien-anglais, Thanh Hoa a déployé la numérisation et l’application de Voyage intelligent dans huit sites touristiques.

Les touristes peuvent désormais éprouver d’une expérience immersive unique en réalité augmentée ou virtuelle, et ce, à toutes les étapes du cycle de leur escapade.

Venu de la ville de Ninh Binh, Lê Van Phuong a fait savoir que le week-end dernier, sa famille a éprouvé de nouvelles expériences très immersives en réalité augmentée ou virtuelle dans les sites touristiques de Thanh Hoa.

Pour économiser de l’argent, sa famille n’a pas choisi de visite avec guide en chair et en os, mais a téléchargé l’application d’audioguide Lam Kinh et scanné le code QR des attractions pour commencer des parcours guidés et commentés.

Accessible via le site http://thanhnhaho.vn, la Citadelle de la dynastie Hô, avec ses remparts de pierre massifs dans un cadre paysager aisément reconnaissable, témoigne de l’épanouissement du néoconfucianisme dans le Vietnam de la fin du XIVe siècle et de sa diffusion dans d’autres parties d’Extrême-Orient.

Page d'accueil de la Citadelle de la dynastie Hô. Photo: thanhnhaho.vn

Le Centre de conservation de la Citadelle de la dynastie Hô, incrite sur la Liste du patrimoine mondial en 2011, est en train de construire une carte numérique de navigation par satellite pour servir la gestion et la conservation du patrimoine et de numériser les artefacts dans la salle d’exposition.

L’application de la technologie moderne dans la promotion de l’image, de l’espace "Visite 360" est un moyen d’aider la citadelle de la dynastie Hô à se rapprocher des touristes, a affirmé son directeur Nguyên Ba Linh.

En outre, la province promeut la transformation numérique du tourisme dans la gestion des établissements d’hébergement touristique, la numérisation du patrimoine, la numérisation de la cuisine, la numérisation des produits touristiques, le paiement sans numéraire, la billetterie d’entrée électroniques, etc.

Le tourisme de Thanh Hoa s’efforce de développer d’ici 2025 des applications sur les appareils mobiles pour fournir aux touristes dans les principales zones touristiques, notamment des informations sur les destinations, les produits et services touristiques, le calendrier, les notes de visite automatiques, a fait savoir la directrice adjointe du Département de la culture, des sports et du tourisme de Thanh Hoa, Vuong Thi Hai Yên.

La promotion de l’application de la technologie numérique dans les activités touristiques sera une solution importante pour que le tourisme de Thanh Hoa atteigne son objectif d’accueillir plus de 12 millions de visiteurs en 2023. – VNA