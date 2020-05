Fournir du gel déseinfectant pour les mains dans un marché à Bangkok. Photo : Xinhua/VNA



Bangkok (VNA) - L'agriculture, le tourisme et les dépenses publiques contribueront au redémarrage de l'économie aux troisième et quatrième trimestres, a déclaré le vice-Premier ministre thaïlandais Somkid Jatusripitak, cité par le quotidien Bangkok Post.



Selon Somkid Jatusripitak, ce mois-ci, la Banque d'État pour l'agriculture et les coopératives agricoles (BAAC) met en œuvre un programme visant à apporter des technologies pour aider les communautés locales et les petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur agricole. La BAAC veut aider 100 000 collectivités locales et 10 000 PME à l'échelle nationale chaque année.



Le vice-Premier ministre thaïlandais a déclaré que le gouvernement s’attendait à autoriser le tourisme intérieur dans les provinces sans cas de coronavirus d'ici le troisième trimestre pour aider les entrepreneurs liés au tourisme.



Selon lui, le plan du gouvernement visant à injecter 1 billion de bahts (plus de 31 milliards de dollars), en particulier 400 milliards de bahts destinés à la relance socioéconomique par le biais de projets de création d'emplois, de renforcement des communautés et de construction d'infrastructures, contribuera également à stimuler l'économie locale aux troisième et quatrième trimestres.



Le mois dernier, le gouvernement a lancé un plan de 1.900 milliards de bahts (plus de 59 milliards de dollars), marquant la plus grande mesure de secours jamais réalisée, pour atténuer les impacts économiques de l’épidémie de COVID-19.



Lundi 25 mai, la Thaïlande a signalé deux nouveaux cas de nouveau coronavirus, portant le nombre total à 3 042. Un décès supplémentaire a été enregistré, portant le nombre de morts à 57. Plus de 96% des patients, soit plus de 2 900 personnes, se sont rétablis. Actuellement, 57 sont toujours en cours de traitement.



Des chercheurs thaïlandais prévoient de recruter 5 000 volontaires pour un essai humain d'un vaccin contre le COVID-19 qui devrait commencer en fin d’année, à la suite d'un test en cours de trois mois sur des singes.



Les tests sur les animaux dureront trois mois et les résultats sont attendus fin août.



Si l'essai réussit, l'équipe de recherche utilisera les meilleurs anticorps viables des primates pour produire 10 000 doses de vaccin pour les essais sur l'homme, a déclaré le 24 mai Kiat Rakrungtham, directeur du Centre d'excellence en recherche et développement sur les vaccins de l'Université Chulalongkorn.-VNA