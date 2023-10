En 2005, la Thaïlande découvre des fossiles d'une espèce de crocodile qui n'avait jamais été enregistrée dans le monde dans le district de Non Sung, dans la province de Nakhon Ratchasima. Photo : Thestar



Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais des Ressources naturelles et de l'Environnement a publié le 18 octobre des informations sur une nouvelle espèce de crocodile qui vivait il y a plus de 230 000 ans.

Le ministère thaïlandais a fait savoir qu'en 2005, la Thaïlande avait découvert des fossiles d'une espèce de crocodile qui n'avait jamais été enregistrée dans le monde dans le district de Non Sung, dans la province de Nakhon Ratchasima, à environ 10 km du Nord-Est de Bangkok. Le nouveau reptile s’appelle Alligator Munensis ou "crocodile de la rivière Mun".

Le spécimen fossile a une forme relativement similaire à celui des crocodiles d'aujourd'hui, mais il existe des différences au niveau de l'os de la mâchoire. Les crocodiles de la rivière Mun a une mâchoire en forme de U tandis que les crocodiles d’aujourd’hui ont une mâchoire en forme de V. Les crocodiles de la rivière Mun ont une bouche plus large et plus courte, un crâne plus haut et un plus grand nombre d'alvéoles dentaires mais moins de dents que les crocodiles d'aujourd'hui.

Le crâne, la mâchoire et d'autres parties fossiles ont été examinés par des équipes de recherche de l'Université de Tübingen en Allemagne, du ministère des Ressources minérales et de l'Université Chulalongkorn en Thaïlande.

Les résultats des tests ont montré que cette espèce mesure un à deux mètres de long et aurait existé au plus tard au Pléistocène moyen, il y a environ 230 000 ans. -VNA