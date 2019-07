Bangkok (VNA) - Les membres du nouveau gouvernement thaïlandais prêteront serment devant le roi Maha Vajiralongkorn le 16 juillet, selon le secrétariat du Cabinet thaïlandais.

Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo : AFP

Le secrétariat du Cabinet thaïlandais a annoncé le 14 juillet que le roi avait approuvé le témoignage du serment au palais d’Amporn à 16 heures du 16 juillet.Le Premier ministre Prayut Chan-o-cha présidera la première réunion avec tous les ministres et vice-ministres après le serment.Le 15 juillet est le dernier jour de travail du gouvernement actuel nommé par le Conseil national pour la paix et l’ordre public (NCPO).Auparavant, le roi Vajiralongkorn a approuvé la liste des membres du nouveau gouvernement thaïlandais formé par une coalition dirigée par le parti Palang Pracharath, qui regroupe près de 20 partis politiques.Prayut Chan-o-cha sera à la fois Premier ministre et ministre de la Défense dans le Cabinet de 36 membres annoncé dans la Gazette royale.Le chef du Parti démocrate, Jurin Laksanawisit, sera vice-Premier ministre et ministre du Commerce, tandis que le chef du parti Bhumjai Thai, Anutin Charnvirakul, sera vice-Premier ministre et ministre de la Santé.Les trois autres vice-premiers ministres occupaient le même poste dans le nouveau gouvernement : Prawit Wongsuwan, Somkid Jatusripitak, Wissanu Krea-ngam. – VNA