Bangkok, 19 avril (VNA) - Il y a eu 1. 917 accidents de la circulation en Thaïlande, tuant 278 personnes et en blessant 1.869 autres, pendant les sept jours de la campagne gouvernementale de sécurité routière pour le festival Songkran du 11 au 17 avril, Nirat Pongsitthithaworn, le secrétaire permanent adjoint du ministère de l'Intérieur, a déclaré le 18 avril.

Des touristes en Thaïlande. Photo : AFP/VNA

La province de Chiang Rai a enregistré le plus d'accidents à 66. Chiang Mai a enregistré le plus grand nombre de blessés à 63 et Bangkok a enregistré le plus grand nombre de morts à 13. Six provinces - Nakhon Phanom, Pattani, Yala, Ranong, Samut Sakhon et Sing Buri étaient libres de morts sur les routes, a déclaré Nirat Pongsitthithaworn aux médias locaux.Boontham Lertsukkheekasem, directeur général du Département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes, a déclaré que le nombre d'accidents et de blessés avait diminué mais que les décès sur les routes avaient augmenté par rapport à la même période l'an dernier.Les statistiques montrent que lors du festival de Songkran en 2021, la Thaïlande a enregistré un total de 2 365 accidents de la circulation, faisant 277 morts et blessant 2 357 personnes. La vitesse était la principale cause d'accidents (32,01 %), suivie de la conduite en état d'ébriété (28,29 %) et des coupes de voies (18,27 %).Les motos étaient impliquées dans 86,01 % des accidents, suivies des camions (6,17 %) et des voitures (2,76 %).Avant les vacances de Songkran de cette année, la Thaïlande s'est fixé pour objectif pour chaque province de réduire le nombre d'accidents, de décès et de blessures dus aux accidents de la circulation d'au moins 5% par rapport au taux moyen pendant le festival au cours des trois dernières années.À cette fin, la Thaïlande a mobilisé environ 80 000 policiers en service dans tout le pays pendant le festival de Songkran, en mettant l'accent sur la gestion du trafic, la réduction des accidents de la route et la répression de la criminalité. Un centre d'opérations pour prévenir et réduire les accidents de la circulation pendant le Nouvel An traditionnel de Songkran, en particulier le pic des "7 jours dangereux", a également été établi.La Thaïlande est l'un des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) avec le taux de décès par accident de la route le plus élevé, avec près de 33 %.- VNA