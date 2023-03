La capital de Bangkok de Thaïlande. Photo : picswe.com

Bangkok (VNA) - Le taux d'emploi et les heures de travail au 4e trimestre 2022 en Thaïlande étaient similaires à ceux d'avant la pandémie de COVID-19, selon un rapport publié le 3 mars par le Conseil national de développement économique et social du pays. (NESDC).

Au cours de la période, 39,6 millions de personnes étaient employées, marquant une augmentation de 1,5 % par rapport à la même période de l'année précédente. L'emploi dans le secteur non agricole a augmenté de 3,9 %.

Selon le rapport, la reprise et l'expansion de l'industrie du tourisme ont stimulé l'emploi dans les hôtels et restaurants ainsi que dans les commerces de gros et de détail. L'emploi dans les secteurs du transport, du stockage et de la fabrication a augmenté, les entrepreneurs restant optimistes quant aux perspectives économiques dans l’avenir.

En revanche, l'emploi dans le secteur agricole a chuté de 3,4% en raison des inondations dans les provinces du Sud et de la délocalisation de la main-d'œuvre. Les heures de travail dans le secteur ont également augmenté tandis que 6,3 millions de travailleurs du secteur auraient effectué des heures supplémentaires.

Toujours selon le rapport, le chômage caché et le quasi-chômage ont diminué de plus de 28% et 19% respectivement. Le taux de chômage en Thaïlande est passé de 1,23 % au troisième trimestre à 1,15 % au 4e de l'année dernière, avec quelque 460.000 personnes sans emploi.



Le rapport suggère d'accorder plus d'attention à l'emploi des nouveaux diplômés, car environ 230.000 diplômés récents sont toujours sans emploi. -VNA