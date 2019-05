Bangkok, 24 mai (VNA) - Le secteur privé a appelé le prochain gouvernement thaïlandais à poursuivre les projets de développement mentionné dans la Stratégie nationale sur 20 ans (2018-2038).

Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo: Bangkok Post

Lors de la réunion extraordinaire de mercredi du Comité consultatif mixte des secteurs public et privé présidé par le Premier ministre Prayut Chan-o-cha, la Fédération thaïlandaise des industries (FTI), la Chambre thaïlandaise du commerce et l'Association thaïlandaise des banquiers se sont déclarées préoccupées par le fait que cette stratégie serait ignorée par le nouveau gouvernement.

La stratégie nationale sur 20 ans vise à porter la croissance du PIB du secteur agricole à 3,8% en 2022 et à 3% par an jusqu'en 2037. En 2018, le PIB de ce secteur a augmenté de 5%.

La stratégie nationale du pays comprend 23 plans directeurs à mettre en œuvre. Dans les 23 plans directeurs, 15 projets phares urgents doivent être mis en œuvre entre 2019 et 2023. Les 15 projets phares sont répartis en plusieurs groupes: restructuration socioéconomique dans le but d'accroître la compétitivité de la Thaïlande; améliorer les compétences des Thaïlandais; les projets pouvant créer un équilibre entre croissance sociale et croissance économique; les projets d'infrastructure susceptibles de stimuler la croissance économique à long terme; et les projets pouvant générer des revenus pour créer une croissance durable.

Le vice-Premier ministre Somkid Jatusripitak a tenté de calmer le secteur privé, affirmant que la question n'était pas à craindre car une loi a déjà été promulguée pour garantir que les projets de développement prévus seront repris par les futurs gouvernements.

Selon le dernier rapport du Conseil national de développement socioéconomique, 17 projets d’infrastructure d’une valeur de 739 milliards de bahts sont en cours.

Le président de la FTI, Supant Mongkolsuthree, a déclaré que le secteur privé avait également proposé que le gouvernement instaure des avantages fiscaux pour les entreprises privées qui envisagent de créer des fonds d'innovation destinés à soutenir l'innovation parmi les petites et moyennes entreprises. -VNA