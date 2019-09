Hanoï (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a averti les habitants dans la région Nord-Est, particulièrement ceux dans la province d’Ubon Ratchathani, des risques de crues éventuelles la nuit du 12 septembre et le jour du 13 septembre.

Cet avertissement a été publié sur les comptes Facebook et Twitter du chef du gouvernement thaïlandais.

Le porte-parole du ministère thaïlandais de la Défense, Kongcheep Tantrawanit, a annoncé que le Premier ministre, également ministre de la Défense, avait ordonné aux forces armées d’être prêtes à assister les habitants dans les zones frappées par les inondations au Nord et au Nord-Est. Environ 4.000 soldats et des équipements seraient ainsi mobilisés.

Ubon Ratchathani est l’une des sept provinces les plus ravagées par les crues survenues après le passage des tempêtes Kajiki et Podul à la fin du mois dernier. Ces deux tempêtes ont causé des pluies diluviennes et des inondations dans 32 provinces thaïlandaises. -VNA