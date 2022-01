Vaccination contre le COVID-19 à Bangkok. Photo: Xinhua/VNA

Bangkok (VNA) – Le gouvernement thaïlandais accélère le déploiement de la 4e dose de vaccin contre le coronavirus pour les résidents des régions dépendantes du tourisme alors que le pays se prépare à la réouverture des frontières le mois prochain.



Les responsables de la santé proposent des vaccins d’AstraZeneca et de Pfizer à ceux qui ont reçu leur troisième dose il y a au moins trois mois, a indiqué le ministère de la Santé publique.



La porte-parole adjointe du gouvernement, Rachada Dhnadirek, a déclaré dimanche 23 janvier que le Département du contrôle des maladies (DDC) prévoyait d'administrer des quatrièmes doses au grand public dans 10 provinces – quatre destinations touristiques populaires et six autres avec des taux d'infection relativement élevés.



Les quatre provinces dépendantes du tourisme sont Phuket, Surat Thani, Krabi et Phangnga. Les six autres sont soit des destinations touristiques et/ou des provinces à taux d'infection relativement élevé : Bangkok, Chonburi, Samut Prakan, Nonthaburi, Kanchanaburi et Pathum Thani.



L'objectif du ministère est de vacciner 2,5 millions d'habitants de ces provinces, tant Thaïlandais qu'étrangers.-VNA