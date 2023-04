Couverture de brume Chiang Mai, Thaïlande (Photo: AFP)

Bangkok (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a présidé le 7 avril une téléconférence avec son homologue lao Sonexay Siphandone et le commandant en chef des services de défense du Myanmar Min Aung Hlaing pour s'attaquer au problème de brume transfrontalière de la région.Lors de la réunion, Prayut Chan-o-cha a proposé la stratégie ‘’Ciel clair’’ comme un mécanisme efficace pour résoudre le problème.Dans le cadre de la stratégie, chaque pays devrait s'engager à réduire les points chauds conformément au plan d'action de Chiang Rai adopté par cinq pays de la sous-région du Mékong en 2017.Dans le cadre du rôle de la Thaïlande, elle encouragera la coopération dans la pollution transfrontalière par le biais de mécanismes bilatéraux pertinents au niveau local avec le Laos et le Myanmar, a-t-il noté.La pollution de l'air dans le nord de la Thaïlande dure depuis plusieurs jours, ce qui inquiète à la fois les résidents locaux et les visiteurs. - VNA