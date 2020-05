La sécheresse en Thaïlande devrait entraîner une chute de la production de sucre. Photo: siamactu.fr



Bangkok (VNA) – La Thaïlande risque de voir sa production de sucre sur la saison 2020-2021 chuter fortement par rapport à l'année précédente et pourrait atteindre son plus bas niveau, en raison de la pire sécheresse en 40 ans.



Cette baisse de la production va inévitablement se traduire par une réduction des ventes du deuxième exportateur mondial et contribuer à faire grimper les prix qui devraient atteindre leur niveau le plus élevé en 2 ans et demi.



Les productions de canne à sucre et de sucre en Thaïlande étaient respectivement de 74,9 millions de tonnes et 8,27 millions de tonnes pour la période 2019-2020.



La Thaïlande est le quatrième producteur mondial et le deuxième exportateur mondial de sucre, après le Brésil. Ce pays d'Asie du Sud-Est compte 57 usines sucrières capables de produire 984.000 tonnes de sucre par jour.

La Thaïlande devrait être en mesure d’exporter seulement entre 6 et 7 millions de tonnes de sucre cette année, contre 11 millions de tonnes il y a un an. -VNA