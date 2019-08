Dans un port à Bangkok, en Thaïlande. Photo : AFP/VNA

Bangkok (VNA) – La croissance économique au 2e trimestre de la Thaïlande est la plus lente depuis 2014, selon le rapport récemment publié par le Conseil national de développement économique et social (NESDC) de la Thaïlande.

En raison des influences de la guerre commerciale sino-américaine et de la flambée rapide du baht, les exportations et le tourisme de la Thaïlande affichent une baisse.

Le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA en abréviation anglaise) en Thaïlande a cité des données sur la hausse du PIB de ce pays au 2e trimestre, de 2,3%, soit une baisse de 0,5% par rapport au 1er semestre (2,8%). Il s’agit de la croissance la plus lente depuis le 3e trimestre 2014.

Dans ce rapport, le NESDC a baissé la croissance économique de la Thaïlande 2019 de 3,3-3,8% à 2,7-3,2%. En plus, ce conseil a également a rajusté ses prévisions sur les exportations de cette année avec une chute de 1,2% par rapport à la croissance à l’export de 2,2% auparavant.

La guerre commerciale sino-américaine, l’inquiétude au niveau global et la sécheresse continueront d’être des menaces dans le futur malgré des mesures lancées par le gouvernement thaïlandais pour stimuler l’essor économique, a estimé le secrétaire général du NESDC, Thosaporn Sirisumphand.

Cet officiel a aussi informé que d'autres mesures pourront être lancées, notamment l’accélération de l’investissement privé et la promotion du tourisme. En plus, le gouvernement thaïlandais peut promouvoir les investissements via les dépenses publiques et le décaissement des capitaux des entreprises étatiques.

Dans le contexte de nombreux menaces sur la croissance économique, les experts espèrent que la Banque d’État abaisserait le taux d’intérêt de base du baht à la fin de cette année. -VNA