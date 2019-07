Hanoi, 14 juillet (VNA) - La Thaïlande et le Laos ont signé le 13 juillet un accord bilatéral sur la coopération en matière de recherche et de sauvetage d'aéronefs dans le cadre de la Convention relative à l'aviation civile internationale de l'Organisation de l'aviation civile internationale (CICA).

L'ancien ministre des Transports de la Thaïlande, Arkhom Termpittayapaisith. Photo : www.busandtruckexpo.com



L'ancien ministre des Transports de la Thaïlande, Arkhom Termpittayapaisith, a déclaré que cet accord apporterait une meilleure coopération et une meilleure compréhension dans ce domaine.



S'adressant au mileu de presse locale, M. Arkhom Termpittayapaisith a déclaré que ce nouvel effort de coopération entre la Thaïlande et le Laos contribuera à renforcer la confiance des passagers aériens sur les routes nationales et internationales des normes de sécurité de l'aviation des deux pays.



Selon lui, le 6 octobre 2017, la CICA a levé le drapeau rouge signalant d'importantes préoccupations en matière de sécurité, ce qui indique que les normes de sécurité de la Thaïlande en matière de sécurité aérienne sont désormais conformes aux exigences internationales.



Le transport aérien thaïlandais a continué d'afficher une croissance stable en 2018, le nombre total de passagers transitant par ses six aéroports internationaux atteignant 140 millions, soit une hausse de 5,5% par rapport à 2017.-VNA