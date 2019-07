La sécheresse touche de nombreuses régions en Thaïlande. Source: Coconuts



Bangkok (VNA) - Face à la sécheresse grave, le Département royal thaïlandais de production de pluie et de l'aviation agricole a lancé une campagne urgente visant à créer des pluies artificielles.



Selon les médias locaux, ledit département relevant du ministère de l'Agriculture et des Coopératives a mobilisé 22 avions de 11 unités pluviométriques et emprunté deux avions de l'armée de l'air pour cette campagne. L’objectif est d’élever le niveau de l'eau dans les réservoirs qui sont à moins de 30% de leur capacité de stockage.



Le 22 juillet, l'unité de production de pluie de la province de Phitsanulok, au nord de la Thaïlande, a tenté de provoquer des précipitations dans les provinces voisines de Phichit et Phetchabun. Deux avions ont pulvérisé chacun 700 kg de produits chimiques.

Le même jour, l'Office des ressources nationales en eau a tenu une réunion avec d'autres agences gouvernementales pour discuter des mesures à prendre pour faire face à cette sécheresse qui intervient en pleine saison des pluies.



Le département royal de la production de pluie et de l'aviation agricole, pour sa part, est ordonné d’accélérer les travaux tandis que les agriculteurs sont recommandés de suspendre les cultures. Selon le département météorologique, des pluies sont prévues dans 40% des zones touchées par la sécheresse. -VNA