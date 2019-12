Conséquences du tsunami en Thaïlande. Photo: thaipbsworld.com

Hanoï (VNA) - Une cérémonie en mémoire des victimes des séisme et tsunami du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien, l’un des pires cataclysmes des temps modernes, a eu lieu le 26 décembre au parc commémoratif de Ban Nam Khem, dans la province de Phang Nga, en Thaïlande.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre thaïlandais de l'Intérieur, Nipon Bunyamanee, a déclaré que le gouvernement souhaitait élever les normes de sécurité et sensibiliser tous les secteurs à la préparation et à la protection des habitants contre les catastrophes, ajoutant que le 26 décembre a été désigné Journée nationale contre les catastrophes.

Une cérémonie de commémoration des victimes musulmanes, chrétiennes et bouddhistes a également eu lieu.

Au moins 1.400 personnes sont mortes du tsunami dans le village de pêcheurs de Ban Nam Khem.

Le dimanche 26 décembre 2004, un tremblement de terre de magnitude 9,1 s’est produit au large de l'Indonésie, déclenchant un tsunami dévastateur qui a fait près de 230. 000 morts dans 14 pays côtiers. La Thaïlande a été l’un des quatre pays les plus touchés par la catastrophe avec plus de 8.000 morts et disparus, dont près de 400 corps restent non identifiés. -VNA