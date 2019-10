Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a approuvé 18 mesures destinées à promouvoir le tourisme, proposées par le ministère du Tourisme et des Sports pour stimuler l'économie nationale au dernier trimestre de l’année.



Kobsak Phutrakul, ministre du bureau du Premier ministre thaïlandais, a déclaré que le plan de promotion du tourisme aiderait à stimuler l'économie nationale dans le contexte où la situation économique mondiale affecte négativement les exportations thaïlandaises. Il a déclaré que les mesures de relance touristique visaient à attirer plus de touristes.



Le gouvernement examinera les lois et réglementations en vue de soutenir l'utilisation des portefeuilles électroniques par les touristes étrangers et de promouvoir le tourisme national chez les personnes vivant temporairement ou résidant en Thaïlande sans la citoyenneté thaïlandaise, a-t-il ajouté.



Selon l’Office national du tourisme de Thaïlande, les recettes touristiques pourront atteindre cette année 1.120 milliards de bahts (36,7 millions de dollars), soit 10 à 20% de plus par rapport à l’objectif précédent - environ 1.050 milliards de baht. -VNA