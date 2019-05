Bangkok, 9 mai (VNA) - La Commission électorale thaïlandaise (CE) a annoncé mercredi 8 mai la liste des 149 membres de la Chambre des représentants, lesquels sont issus de 26 partis politiques.

Comptage des votes à Narithiwat, en Thaïlande.

Photo: AFP/VNA

Avec plus de 50 députés, Future Forward a obtenu le plus grand nombre de sièges, suivi du Parti démocrate (19 sièges) et du parti Palang Pracharath (18).

Bhumjaithai s'est classé quatrième avec 12 sièges, tandis que Pheu Thai n'a rien reçu, le nombre de ses députés élus par les circonscriptions dépassant sa part du vote populaire.

Le 7 mai, la CE a annoncé la liste des 349 membres de la Chambre des représentants élus par les circonscriptions. Au total, 350 députés ont été élus. Cependant, un député de Pheu Thai, élu dans la 8è circonscription de Chiang Mai et ayant été déclaré coupable de corruption, a été disqualifié. Une élection partielle aura lieu le 26 mai dans cette province.

La Chambre des représentants de la Thaïlande compte 350 députés directement élus par les circonscriptions et 150 députés élus sur la liste des partis selon un système de représentation proportionnelle.

Ces 500 députés et les 250 sénateurs choisis par le Conseil national de l'ordre et de la paix, au pouvoir et dirigé par l'actuel Premier ministre Prayut Chan-o-cha, se réuniront pour élire un nouveau Premier ministre. -VNA