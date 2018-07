Bangkok, 6 juillet (VNA) – Treize corps ont été découverts vendredi midi 6 juillet après qu'un bateau touristique a chaviré un jour plus tôt près de l'île touristique de Phuket en Thaïlande, a rapporté l'agence de presse thaïlandaise TNA.

Les touristes sauvés sont amenés à bord d'un bateau de pêche. Photo: Département de prévention et d'atténuation des catastrophes de Phuket

Le premier corps a été retrouvé tôt dans la matinée du 6 juillet et 12 autres ont été retrouvés juste avant midi. Quarante-trois personnes sont toujours portées disparues.Tous les passagers à bord du bateau sinistré étaient des touristes chinois, a confirmé l'autorité thaïlandaise.Le bateau appelé Phoenix transportait au moins 105 personnes, dont 93 touristes et 12 guides touristiques, a coulé jeudi soir pris dans une tempête sur le chemin du retour vers Phuket depuis Koh Racha.Selon le capitaine du bateau sinistré, une vague de cinq mètres a submergé le bateau, qui a commencé à chavirer à 16h de jeudi. Le capitaine a ordonné aux passagers, en grande partie des touristes chinois, de mettre leurs gilets de sauvetage et de mettre les canots de sauvetage pneumatiques à l'eau.Les sauveteurs ont sauvé 51 personnes. Onze sont blessés, dont deux sont dans un état grave, a annoncé le gouverneur de Phuket, Noraphat Plodthing.Selon ce dernier, les autorités de Phuket avaient émis mercredi un avis de tempête avertissant le public contre les risques du mauvais temps en mer. Il a indiqué que la police et la marine s'étaient portées au secours de dix autres bateaux de plaisance qui étaient en difficulté en mer.Deux autres naufrages se sont produits jeudi dans la même région. Un yacht, appelé le Senerita, transportant 39 personnes a chaviré en haute mer. Dans les deux cas, tous les passagers sont sains et saufs. -VNA