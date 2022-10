Photo d'illustration. Source: baothaibinh.com.vn

Rome (VNA) – Le président du Comité populaire de la province de Thai Binh (Nord), Nguyên Khac Thân, a présenté les potentiels et les atouts provinciaux dans dans plusieurs domaines aux représentants d’entreprises de la région de Toscane, l'une des six régions économiques clés de l’Italie.



S’exprimant à un séminaire sur la coopération économique Thai Binh – région de Toscane tenu le 21 octobre à Rome, Nguyên Khac Thân a affirmé que Thai Binh est une localité économique au développement dynamique du Vietnam et une destination attrayante et fiable pour les investisseurs.



Selon le directeur du Département provincial du plan et de l'investissement, Vu Kim Cu, la province donne la priorité aux projets dans l'agriculture de haute technologie, l'industrie manufacturière, le tourisme et le traitement de l'eau de mer pour prévenir l'intrusion d'eau salée, la technologie de l'aquaculture, la transformation des produits aquatiques, les énergies renouvelables.



Des représentants de la Toscane, ont présenté les stratégies de développement des investissements de la communauté d'affaires régionale et déclaré qu'ils organiseraient une délégation des entreprises de la Toscane pour visiter et promouvoir les investissements à Thai Binh.



Le commerce entre le Vietnam et l’Italie s’est chiffré à 5,6 milliards de dollars en 2021, un record jamais enregistré. Actuellement, plus de 110 entreprises italiennes investissent dans 18 localités vietnamiennes.-VNA