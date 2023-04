Echange de documents entre la compagnie générale Viglacera et son partenaire de conseil japonais. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Le Comité populaire provincial de Thai Binh s'est coordonné avec l'ambassade du Vietnam au Japon pour organiser le 21 avril à Tokyo une conférence sur la promotion de l’investissement dans cette province vietnamienne du Nord.



Cet événement a réunion une centaine de représentants de différentes organisations et entreprises japonaises.



Lors de la conférence, le vice-président du Comité populaire de la province de Thai Binh, Lai Van Hoan, a présenté les atouts et avantages de sa localité, dont une situation géographique favorable, une riche main-d’oeuvre et une croissance économique élevée.



Les entreprises japonaises ont des atouts dans des domaines privilégiés par Thai Binh, tels que les industries de soutien, l'électronique, l'industrie manufacturière, le tourisme, l'agriculture de haute technologie, les produits pharmaceutiques, a-t-il affirmé.



De son côté, Michihiro Tanabe, expert du Centre ASEAN-Japon (AJC), a estimé que Thai Binh était une province à fort potentiel dans le développement agricole, l’agroalimentaire et des industries de soutien.



A cette occasion, une cérémonie d’échange de protocoles d’accord entre la compagnie générale Viglacera et son partenaire de conseil japonais, entre le groupe ThaiBinh Seed et le groupe japonais Satake, a été organisée.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en marge de la conférence, Nguyen Khac Than, président du Comité populaire provincial de Thai Binh, a affirmé que sa localité appliquait de nombreuses politiques pour assister les investisseurs dans le recrutement de salariés et les procédures administratives... Il s’est engagé à créer les meilleures conditions possibles aux investisseurs à Thai Binh.-VNA