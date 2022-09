Une chaîne de production de chaussures pour l'exportation. Photo: VNA

Hanoï (VNA)- La Commission européenne (CE) a présenté le 30 mars dernier un ensemble de propositions pour un “pacte vert européen” visant à faire des produits durables la norme dans l’UE , à stimuler les modèles commerciaux circulaires et à donner aux consommateurs les moyens de passer à la transition verte.

Dans ce cadre, la CE a présenté également sa nouvelle stratégie visant à rendre les textiles plus durables, réparables, réutilisables et recyclables, à lutter contre la fast fashion, les déchets textiles et la destruction des textiles invendus, et à garantir que leur production se déroule dans le plein respect des droits sociaux.

Selon ces propositions, les textiles et les chaussures en cuir font partie des groupes de produits qui doivent respecter les critères de conception écologique.

Ainsi, pour pénétrer le marché européen, en plus de nouveaux critères, les entreprises doivent améliorer leurs technologies, respecter la traçabilité des matériaux et garantir la sécurité environnementale.

Photo : VNA

Selon le Centre de l'Organisation mondiale du Commerce, la Chambre d'Industrie et de Commerce du Vietnam, cette nouvelle stratégie comprend de nombreux éléments pour créer une dynamique pour l'industrie du textile-habillement, par exemple, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être utilisés plus longtemps, être réparables, réutilisables et recyclables.

Outre les critères de conception, le règlement sur l'écoconception comprend également le développement de passeports numériques de produits qui, en plus des informations ordinaires, le contenu chimique et la composition des fibres doivent être informées aux consommateurs.

Selon les prévisions, le règlement final sur l'écoconception sera approuvé par le Parlement européen et le Conseil européen vers la fin de 2023.

L'Europe est un marché traditionnel et important pour l'industrie du textile et de la chaussure. Avec l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), les entreprises ont fait bon usage des avantages pour stimuler leurs exportations vers ce marché.

Selon Phan Thi Thanh Xuan, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association du cuir, des chaussures et des sacs à main du Vietnam (LEFASO), pour pénétrer le marché européen, la qualité des produits doit être plus élevée que sur d'autres marchés. Par conséquent, la conformité des entreprises doit aussi s'améliorer.

En outre, les entreprises doivent également participer à la formation et à l'application des réglementations sur les procédures d'import-export, en particulier concernant les règles d'origine.

De plus, les facteurs liés au développement durable, lorsque les produits sont exportés vers l'UE, obligent les usines à respecter des critères environnementaux et de sécurité au travail.

Pour répondre aux normes de l'UE, les entreprises doivent améliorer et renouveler la qualité de leurs ressources humaines, ainsi que leurs installations de production, notamment en utilisant des énergies propres et des technologies vertes.

Selon Vu Duc Giang, président de l'Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS), les entreprises se sont préparées et peuvent s'adapter aux nouvelles réglementations du marché européen.

Les entreprises doivent pleinement respecter les critères de sécurité lorsqu'elles exportent vers l'UE et la mesures importante est d'investir dans les technologies.

En plus de respecter les normes de développement durable liées à l'environnement et au travail, les entreprises doivent utiliser de l'énergie propre et appliquer des technologies vertes afin de ne pas nuire à l'environnement.

Par conséquent, en plus des efforts des entreprises et des agences de gestion de l'État, il faut des solutions pour encourager l'investissement dans les industries auxiliaires et les centres d'approvisionnement en matières premières.

En particulier, la VITAS a également demandé au gouvernement d'approuver prochainement la "Stratégie de développement de l'industrie du textile-habillement et de la chaussure à l'horizon 2030, avec vision d'ici 2035" pour favoriser la formation de grandes zones industrielles dotées de systèmes de traitement concentré des eaux usées, des technologies de pointe et de technologie vertes, et ce pour attirer les investissements dans la teinture textile et répondre aux exigences d'origine pour bénéficier des avantages fiscaux des accords de libre-échange...-VNA