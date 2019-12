Hanoï (VNA) - En 2019, bien que le secteur textile du Vietnam n'ait pas atteint 40 milliards de dollars comme prévu, il a enregistré une croissance de "qualité" et a efficacement tiré parti des opportunités offertes par l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique ( CPTPP ).C’est ce qu’a souligné le président de l’Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS), Vu Duc Giang, lors de la conférence de presse sur la célébration du 20e anniversaire de la VITAS et le bilan des exportations du secteur en 2019, tenue le 3 décembre à Hanoi.Selon Vu Duc Giang, bien que le secteur textile du Vietnam n'ait pas atteint 40 milliards de dollars comme prévu, il a maintenu une bonne croissance, d’environ 7,55% par rapport à 2018.Actuellement, le Vietnam est le plus grand exportateur de produits textiles de l’ASEAN et le troisième dans le monde après la Chine et le Bangladesh.Cette année, le secteur devrait attendre 39 milliards de dollars de chiffre d’affaires à l’export et 22,38 milliards d’importations, 2,2% en glissement annuel.En ce qui concerne le marché à l’export, les États-Unis sont toujours en tête avec un chiffre d’affaires estimé à 15,2 milliards de dollars en 2019, 8,9% par rapport à 2018 et représentant 38,97% du total. Suivent l’Union européenne avec 4,4 milliards de dollars, 2,23%, représentant 11,28% ; la Chine, 4,25 milliards, 7,05%, 10,9% ; la République de Corée, 4 milliards, 4,42%, 10,26% ; l’ASEAN, 2,1 milliards, 7,75%, 5,38%.Selon le rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce, normalement au 4e trimestre, de nombreuses entreprises exportatrices de textile-habillement ont des commandes pour l'année suivante ; mais cette année, les commandes ont été réduites par rapport à 2018. Le nombre de commandes de nombreuses entreprises n'était que de 80% de celles à la même période de l’année précédente.Cela montre que les entreprises vietnamiennes sont confrontées à de nombreuses difficultés telles que concurrence féroce de puissances textiles telles que la Chine, l'Inde, le Bangladesh...Dans le temps à venir, la VITAS continuera d’accompagner les entreprises dans la résolution des problèmes dans les procédures douanières, la taxe de remboursement, l’import- export,…Toujours à cette conférence de presse, Vu Duc Giang a informé que la cérémonie de célébration du 20e anniversaire de la VITAS, prévue les 13 et 14 décembre, réunira plus de 500 invités dont des dirigeants du pays, des représentants d’organes centraux et locaux, d’entreprises,…- CPV/CVN