Photo d'illustration: congthuong.vn

Hanoï (VNA) – Le secteur du textile-habillement est confronté à des difficultés depuis fin 2022. Selon les principales entreprises du secteur, aux difficultés causées par la baisse de la demande du marché s'ajoutent des problèmes internes de l’industrie.



Selon l’Association du textile-habillement et de la broderie de Ho Chi Minh-Ville (Agtek), l’une des lacunes du secteur est le manque de liens dans la chaîne d'approvisionnement. La plupart des entreprises vietnamiennes poursuivent la sous-traitance, ce qui entraîne de faibles profits...



Dans ce contexte, Pham Van Viet, vice-président de l’Agtek, directeur général de la SARL VitaJean, a affirmé que l'une des clés du changement est la transition numérique.



Chez VitaJean, depuis l'application de la transformation numérique, non seulement la ressource humaine a été optimisée, mais les étapes de fonctionnement et la qualité des produits se sont également améliorées de manière significative, a-t-il affirmé.



Parallèlement à la transformation numérique, la transition vers une économie circulaire fait également partie des exigences urgentes actuelles pour les entreprises textiles.



Il existe quatre avantages fondamentaux qu'une économie circulaire apporte en tirant le meilleur parti des ressources, à savoir les économies de ressources, la protection de l'environnement, la promotion du développement économique et la garantie d'avantages sociaux, a souligné Pham Van Viet.

Malgré sa grande contribution à l'économie, l'industrie textile est l'un des principaux pollueurs de l'environnement. Plusieurs pays du monde ont établi des normes de durabilité pour les textiles importés sur leurs marchés. De ce fait, le développement durable dans le sens de l’économie circulaire est une tendance inévitable de ce secteur vietnamien.



Dans cette tendance, plusieurs entreprises vietnamiennes telles que Faslink, investissent dans la modernisation de leurs équipements et établissent des coopérations pour créer des « tissus verts », ou fabriquer et distribuer des produits à partir de fibres recyclées.



Selon des spécialistes, les difficultés dans les exportations de textile-habillement persisteront jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2023. Par conséquent, la transformation numérique et l'écologisation de la production poseront les bases du développement du secteur dans les années à venir.-VNA