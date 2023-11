Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans un contexte de marché morose, le secteur du textile-habillement du Vietnam vise 40,3 milliards de dollars d'exportations en 2023, soit une baisse de 9,2% par rapport à l'année dernière, selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS).



Au cours des dix premiers mois de l'année, les exportations de textile-habillement ont rapporté environ 33 milliards de dollars.



Cependant, le point positif du secteur est la diversification des marchés d'exportation, ainsi que de ses produits et de sa clientèle. Jamais auparavant le Vietnam n'a exporté autant de produits textiles et d'habillement vers autant de marchés que cette année, avec un total de 104 pays et territoires, a fait savoir Vu Duc Giang, président de la VITAS.



Les États-Unis demeurent le plus grand marché d'exportation du Vietnam. Entre janvier et septembre, les exportations de textile-habillement vers ce marché ont atteint plus de 11 milliards de dollars, devant le Japon avec 3 milliards, la République de Corée, 2,43 milliards, et l'Union européenne, près de 2,9 milliards de dollars, etc.



Le secteur vietnamien du textile- habillement cible 44 milliards de dollars d'exportations en 2024. Photo: VNA

Le secteur vietnamien du textile-habillement cible 44 milliards de dollars d'exportations en 2024. Pour atteindre ce chiffre, la VITAS s'est fixée pour objectif de développer des solutions durables pour répondre aux exigences du marché mondial sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en privilégiant le développement de l'industrie de la mode et de former une main-d'œuvre capable de s'adapter à la technologie de conception 3D, etc. -VNA