Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Un séminaire intitulé "Solutions pour améliorer la gouvernance d'entreprise dans le secteur du textile-habillement dans le nouveau contexte" a eu lieu le 16 août à Hanoï.

L’événement a été organisé par le Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï (HPA), dans le but d’aider les entreprises du secteur du textile-habillement à renforcer les liens et à améliorer leur performance.

Le Tu Luc, directeur adjoint de HPA, a déclaré que 2022 était la période où les entreprises du textile-habillement se redressaient progressivement après la pandémie de COVID-19. Au cours du premier semestre, les exportations de ce secteur étaient estimées à 22,3 milliards de dollars, en hausse de 17,7% en glissement annuel.

"Cela peut être considéré comme un grand effort des entreprises du textile-habillement dans le contexte des difficultés économiques mondiales", a souligné Nguyen Tu Luc.

Lors du séminaire, les participants ont souligné l’importance des solutions pour attirer des investissements dans le secteur, l’aidant à surmonter les difficultés et tirer parti des opportunités, et notamment à atteindre l’objectif de 68 à 70 milliards de dollars d’exportations d'ici 2030.-VNA