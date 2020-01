Des entreprises vietnamiennes cherchent des partenaires à la foire. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Des entreprises vietnamiennes ont participé à la 64e Foire internationale de l'habillement de l'Inde (India International Garment Fair - IIGF) tenu du 20 au 22 janvier, au centre des foires et expositions Pragati Maidan à New Delhi.

Il s'agit d'une des plus grandes foires dans le marché de l'habillement dans la région. L'événement qui se produit deux fois par an, a attiré la participation de près d'un millier d'entreprises indiennes et étrangères qui ont exposé des produits, des équipements, des machines, des matières premières, des accessoires du secteur de l'habillement.

A cette occasion, des entreprises vietnamiennes ont rencontré et signé des protocoles de coopération avec certains partenaires indiens spécialisés dans la production du tissu grossier, du kaki, du tissu pour vêtements de travail et la mode enfant.

Depuis 2014, les gouvernements du Vietnam et de l'Inde ont considéré le textile comme l'un des secteurs stratégiques dans lesquels les deux parties peuvent renforcer leur coopération. En 2019, les importations du textile et de matières premières de fibre de l'Inde valaient 7,6 milliards de dollars dont seulement 450 millions de dollars en provenance du Vietnam, En outre, le Vietnam a importé pour 450 millions de dollars des produits indiens parmi 30 milliards de dollars de la valeur totale de ses importations dans la filière textile. -VNA