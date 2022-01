Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue offre des cadeaux à des médecins et agents de santé de la province de Ca Mau . Photo: VNA

Ca Mau (VNA) - A l’approche du Nouvel An lunaire, le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a rendu visite le 25 janvier à la police et au personnel de santé de la province méridionale de Ca Mau.

Il a salué leurs efforts visant à remplir les tâches en matière de contrôle de l’épidémie du COVID-19, de défense nationale et de maintien de l’ordre sociale.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue offre des cadeaux à des policiers de la province de Ca Mau. Photo: VNA

Le président Vuong Dinh Hue a demandé à la police provinciale de respecter strictement la direction absolue, directe et intégrale du Parti, contribuant à garantir la sécurité, l'ordre social et à protéger fermement la souveraineté frontière, maritime, insulaire et le territoire sacré de la Patrie.

Il a également demandé au personnel de santé provincial de mettre en œuvre efficacement la résolution N° 20/NQ –TW du Comité central du Parti du 12e mandat sur le renforcement des activités de protection et d'amélioration de la santé du peuple.

Le président Vuong Dinh Hue rend visite à la mère héroïne Tran Thi Khanh Photo: VNA

Le matin du même jour, le président de l’AN Vuong Dinh Hue a rendu visite et offert des cadeaux à la mère héroïne Tran Thi Khanh, avant d’aller rendre hommage au Président Ho Chi Minh dans sa zone commémorative dans la ville de Ca Mau. -VNA