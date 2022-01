La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et des garde-frontières à Tra Vinh . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan, en tournée dans la province de Tra Vinh (Sud), a remis le 20 janvier des cadeaux du Nouvel An lunaire à des gardes-frontières, des médecins et des familles en difficulté.

La vice-présidente a rendu visite aux cadres et soldats du poste de garde-frontière de My Long du district de Cau Ngang, aux médecins de l'Hôpital de campagne N°1 et à des familles en difficulté dans le district de Chau Thanh. A cette occasion, elle a remis 650 cadeaux à des familles et élèves démunis, ainsi que 14 «maisons de cœur» à des familles bénéficiaires des politiques sociales.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai offre des cadeaux à 20 familles méritantes et démunies de Le vice-Premier ministre Le Minh Khai offre des cadeaux à 20 familles méritantes et démunies de Son La . Photo: VNA

Le même jour, Le Minh Khai, secrétaire du Comité central du Parti et vice-Premier ministre, a rendu visite et offert des cadeaux du Têt à des familles bénéficiaires des politiques sociales et des personnes démunies dans la province de Son La (Nord). A cette occasion, il a offert des cadeaux à 20 familles méritantes et démunies de cette localité. -VNA