Offre des cadeaux à des personnes démunies

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La Fédération du Travail de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 19 janvier un programme à destination des travailleurs qui n’ont pas les moyens de rentrer fêter le Têt auprès de leurs familles.



Ces derniers ont partagé un repas. Les syndicalistes et les ouvriers exemplaires ont été honorés.



Le même jour et toujours à Hô Chi Minh-ville, 2 000 enfants en situation difficile ont participé à des jeux traditionnels et reçu des étrennes.



Dans la province de Hai Duong (Nord), des membres de l’union de la jeunesse communiste ont nettoyé les cimetières des morts pour la Patrie et offert des cadeaux à leurs familles ainsi qu’aux personnes démunies.



Les 18 et 19 janvier, un programme en faveur des gardes-frontières et des minorités ethniques a eu lieu dans la province de Son La (Sud). 400 personnes ont reçu des cadeaux. -VOV/VNA